Berlusconi è ricoverato a Monaco. Mentre in un primo tempo si è parlato di controlli di routine Alberto Zangrillo conferma che si tratta di “Un problema aritmologico”.

Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci

Per questo motivo il medico di fiducia di Silvio Berlusconi e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano “a imporre il ricovero” a Monaco per l’ex premier. Zangrillo ha spiegato di essersi recato “d’urgenza” nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di “averlo visitato personalmente lunedì”, per via di “un aggravamento”. Da qui la scelta del ricovero a Monaco “non avendo ritenuto prudente un trasferimento” di Berlusconi in Italia, ha detto lo specialista. Il ricovero è stato confemato anche dall’ufficio stampa Fi, che ha spiegato che rientrerà a casa entro pochi giorni. E’ stata rinviata al prossimo 8 aprile alle 12 l’udienza della tranche senese del processo ‘Ruby ter’, in cui sono imputati l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il pianista che suonava alle feste di Arcore (Milano). Il presidente del tribunale di Siena, Ottavio Mosti, ha accettato la richiesta della difesa di Berlusconi di legittimo impedimento: il fondatore di Forza Italia ha prodotto documentazione medica per giustificare la sua assenza all’udienza di oggi. Berlusconi ha intenzione di rilasciare dichiarazioni spontanee nel corso di questo dibattimento, dichiarazioni che comunque ha messo per scritto e presentato al tribunale. Se la situazione della pandemia lo consentira’, l’ex premier dovrebbe essere presente all’udienza dell’8 di aprile