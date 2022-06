Cosa succede se Berlusconi incontra Fedez e Chiara Ferragni al ristorante | VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez incontrano Silvio Berlusconi al Sophia Loren Restaurant di Milano: un video del portale 361magazine immortala il momento, con l’ex premier che scherza anche con la coppia: “Più famoso di voi due ci sono solo io”. Frase alla quale Ferragni sembra sorridere bonariamente riconoscendola come vera.

In un altro momento, sempre registrato e poi postato online, Berlusconi si è complimentato con i coniugi per il loro impegno sociale, soprattutto durante la pandemia: “È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”. In passato l’ex premier aveva telefonato a entrambi per rivolgere loro parole simili: era il dicembre 2020, quando i Ferragnez ricevettero l’Ambrogino d’Oro dalla città di Milano. “Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid”, aveva fatto sapere Berlusconi.