Berlinguer da Barbara D’Urso: lo sfottò a Zingaretti di Propaganda Live | VIDEO

Berlinguer torna dall’oltretomba per discutere con Barbara D’Urso di Gabriel Garko. La genialata di Propaganda Live che prende in giro Zingaretti

Live Non è l’a D’Urso chiude ufficialmente, come spiega il comunicato di Mediaset uscito ieri, Enrico Berlinguer diventa un ospite di Barbara D’Urso. Il leader del PCI non è tornato dall’oltretomba. Si tratta di un gustosissimo sfottò di quei geniacci di Propaganda Live a Nicola Zingaretti, che qualche giorno fa aveva difeso Carmelita spiegando che di lei “ce n’è bisogno”.

Cosa aveva detto Zingaretti? Il segretario del PD con un tweet solidarizzava con la D’Urso dopo i rumors poi confermati, sulla chiusura della sua trasmissione serale: “Barbara D’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”

E allora, per riderci su, la squadra di Diego Bianchi ha immaginato Berlinguer che risponde alla conduttrice in merito a un argomento spesso trattato durante Live – Non è la D’Urso, ma su cui forse anche Nicola Zingaretti troverebbe difficoltà ad argomentare: l’ennesima discussione sull’omosessualità di Garko. Nel siparietto di Propaganda Live Barbara D’Urso chiede: “Enrico, il sistema imponeva a Garko di nascondere la sua omosessualità e tu sapevi che non era vero, mi confermi?”. E Berlinguer, del quale è stata inserita una vera citazione presa chissà da dove, risponde: “Nego che esista questa categoria, la faccenda mi sembra ancora molto misteriosa”. Insomma il paradosso è servito. Live Non è la D’Urso si conclude il 28 marzo. Ma Carmelita avrà un nuovo spazio televisivo: dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”. Il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta.