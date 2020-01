Beppe Grillo e la laurea alla World Humanistic University

Beppe Grillo si è vantato ieri di aver ricevuto una Laurea Honoris Causa in Antropologia: «La “World Humanistic University” con sede a Miami e a Quito in Ecuador, mi ha conferito la laurea e un dottorato di ricerca in “Human Sciences”». Oggi Il Giornale ci racconta qualche dettaglio in più sul prestigioso ateneo che ha conferito l’onorificenza al Garante del MoVimento 5 Stelle:

L’università si chiama World Umanistic University e, consultando il suo sito internet, si ha l’impressione di trovarsi nell’agenzia di scommesse del film La Stangata. Anche i visitatori del sito sono meno di tutti i parlamentari che Grillo è riuscito a fare eleggere: 3.239 visite. L’inglese è invece quello maccheronico «boar of gobernance» al posto di quello accademico board of governance. Grazie a Grillo si conoscono anche i nomi dei docenti che hanno coronato di alloro la sua testa. Sono la professoressa nonché rettore Carmina De La Torre, il presidente dell’ateneo Henry Soria, mentre hanno partecipato alla consegna i professori Narcisa Soria e l’italiano Stefano Rimoli. Non conosciamo le pubblicazioni di ciascuno, ma di Soria siamo in grado di riprodurre alcuni momenti essenziali della sua formazione, a partire dagli studi effettuati alla Supdi,Scuola universitaria privata di San Marino e Zugo (Svizzera). E tra le cariche di Soria, che Grillo ci informa essere stato ex console generale dell’Ecuador, la più prestigiosa è sicuramente quella di ambasciatore del principato di San Bernardino.

Si tratta di un isolotto situato tra lo Yemen e l’Eritrea ed è in pratica un’appendice dello Stato di SanMarino costituito il 30 settembre 2013. Alla guida c’è Gianni Rolando, ex motociclista che si presenta così: «Mi chiamavano il playboy del paddock. La mia famiglia fa parte dell’ordine dei Cavalieri di Malta» mentre il Principato di San Bernardino si annuncia come libero perché «non è sotto il giogo di un debito pubblico che divora la ricchezza dei propri cittadini. Firmato Sua Altezza Serenissima, Gianni Rolando».

