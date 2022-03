Della Vedova e la battuta fulminante a Di Battista sui missili di Putin | VIDEO

Mentre si parlava delle armi del conflitto in Ucraina a Dimartedì, uno degli ospiti di Giovanni Floris, Alessandro Di Battista, è incappato in una gaffe, spiegando che la Russia utilizza “missili supersonici” contro il Paese invaso. “Ipersonici”, lo corregge il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, uno dei leader di Più Europa. “Non è il mio campo, grazie a Dio sono obiettore di coscienza”, si giustifica l’ex pasdaran grillino. E a quel punto Della Vedova taglia corto: “Anche io, ma leggo”.

Della Vedova e la battuta fulminante a Di Battista sui missili di Putin

Di Battista faceva riferimento alla notizia, confermata anche dal presidente americano Joe Biden, che Putin abbia utilizzato tre giorni fa un missile Kinzhal. “Con le stesse testate impiegate sugli altri missili non fanno molta differenza, tranne che per il fatto che è quasi impossibile intercettarli”, ha specificato Biden citato dalla Cnn. Della stessa opinione l’intelligence del Regno Unito. “È altamente improbabile che lo schieramento di missili ipersonici Kinzhal influisca materialmente sull’esito della campagna russa in Ucraina”, sostiene il vicemaresciallo della Royal Air Force (Raf) Mick Smeath, che al Guardian ha aggiunto: “È molto probabile che le affermazioni russe di aver utilizzato lo sperimentale Kinzhal abbiano lo scopo di sminuire la mancanza di progressi nella campagna di terra”. Nello specifico si tratta di un missile balistico aviolanciato ipersonico di fabbricazione russa sviluppato negli anni 2010 ed entrato in servizio sperimentale nel 2018 presso le forze aerospaziali del Cremlino. Sono stati usati per distruggere un ampio deposito sotterraneo con missili e munizioni aeree delle truppe ucraine nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk. Kinzhal è una delle sei armi di “prossima generazione” cui faceva riferimento Putin in un suo discorso di 4 anni fa. La sua gittata è di 1.500-2.000 km con un carico utile nucleare o convenzionale di 480 kg. Ha una lunghezza di 8 metri, con un diametro di uno e un peso di lancio di circa 4.300 kg.