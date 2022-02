Vittima di bodyshaming dopo la conduzione de Le Iene, “un programma che sognavo di fare da anni”, Belen Rodriguez in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parla degli hater che l’hanno bersagliata durante la messa in onda della puntata lo scorso 9 febbraio. “Gli hater sono come le varianti del Covid – ha detto la showgirl – si moltiplicano. Sono lo specchio della società, la gente non è appagata, non è contenta, è arrabbiata e si sfoga su di te, ti vedono in tv da casa e subito scrivono cattiverie su internet. Anche a me capita di fare commenti a casa mia, ma non vado cerco a scriverli, è mancanza di intelligenza”.

Come Belen Rodriguez ha smontato gli hater che le hanno fatto bodyshaming durante Le Iene

Belen quindi non si sente oggetto di critiche personali, ma ritiene che si tratti di una meccanica sociale che porta gli “odiatori online” a cercare uno sfogatoio per i loro problemi. “Certe frasi possono disturbarmi per 20 secondi – aggiunge – perché sono troppo allenata, altrimenti uccidono”. Poi spiega il suo approccio lavorativo ai social: “Durante i servizi e le pause de programma andiamo a leggere i commenti sui social per capire se il pubblico è contento e se non avessi questa corazza tornerei in onda con il muso. Li leggo per capire se posso migliorare qualcosa, ma sono talmente futili, parlano delle mie labbra da anni”.

Il bodyshaming torna prepotentemente tra gli argomenti a corredo della cronaca recente sugli spettacoli. A far partire il trend era stato il giornalista Davide Maggio, che dopo il Festival di Sanremo aveva criticato Emma Marrone per aver indossato le calze a rete sul palco dell’Ariston “nonostante la sua gamba importante”. Una piaga, quella della voglia di commentare e giudicare sempre tutto e tutti dal comodo divano di casa, che andrebbe estirpata quanto prima. E l’approccio di Belen va nella direzione giusta.