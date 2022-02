“Gonfia come un pallone”: dopo Emma Marrone, anche Belen Rodriguez diventa vittima di body shaming | VIDEO

Non erano passate neanche 24 ore dalla giusta indignazione per il body shaming nei confronti di Emma Marrone, “rea” di aver utilizzato delle calze a rete ritenute “eccessive” per la sua “gamba importante”. Neanche un giorno per sprofondare di nuovo nella classica dialettica da bar che condiziona, sempre più, il mondo dei social. Vittima di questa assurda dinamica, da ieri sera, è stata Belen Rodriguez per la sua partecipazione, come conduttrice insieme a Teo Mammucari, a “Le Iene”.

“Essere una Iena significa essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo” ❤️ Benvenuta in famiglia Belen! pic.twitter.com/SbsxF0cVf3 — Le Iene (@redazioneiene) February 9, 2022

Belen Rodriguez vittima di body shaming dopo “Le Iene”

Una serie di commenti sul presunto uso del botulino, del ricorso (sempre presunto) alla chirurgia estetica. Fino a raccontare tutto e il contrario di tutto: “è invecchiata”.

Ma sto canchero è Belen? pic.twitter.com/IEhVBjbAEJ — Max DelPapa (@DelpapaMax) February 10, 2022

Le differenze tra #EmmaMarrone e #belen è che ad emma hanno fatto bodyshaming mentre belen il bodyshaming se l’ha fatto da sé sottoponendosi alla chirurgia esagerata….smettiamo per piacere di essere ipocriti…#BelenRodriguez #EmmaMarrone — Fottetevi (@Default20191) February 10, 2022

La carriera di #Belen è tutta basata sulla sua avvenenza fisica: la sua immagine è il suo punto di riferimento. Legittimo, sacrosanto e pure un bel vedere.

Però non mi venite a parlare di bodyshaming se questa bellezza viene stravolta dalla chirurgia estetica, perché è ipocrita. — Il bot della Urso🇵🇸🧽777 (@sibilla75) February 10, 2022

Diciamo che il body shaming lo ha fatto #belen su sè stessa — SisterQueen (@sizterqueen) February 10, 2022

Dimenticatevi questo viso.

In 3 mesi #Belen è riuscita a farsi gonfiare ancora di più le labra.

IL viso era gonfio come un pallone.Per un mezzo sorriso fatto con Mammucari alla prima “IENA” è uscito un labro superiore così storto che faceva scoprire tutti gli errori del chirurgo — leonardo gazzola (@leonardogazzola) February 10, 2022

Questa è solamente una selezione di commenti comparsi su Twitter durante la puntata de “Le Iene” andata in onda mercoledì sera su Italia1. Post social inaciditi nei confronti della showgirl argentina. Una campionario vasto e che si incontra, quasi quotidianamente, sulle diverse piattaforme. La voglia di commentare e giudicare sempre tutto e tutti. Dal comodo divano di casa.

(foto e video: da Le Iene, Italia1)