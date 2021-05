Bebe Vio “insegna” come usare la protesi al piccolo Domenico | VIDEO

La campionessa di scherma ha mostrato a un bimbo come utilizzare le protesi mioelettrica all’avambraccio

Bebe Vio, oltre a essere una campionessa di scherma, è anche una donna che ha sempre voluto raccontare al mondo la sua storia e il suo modo per superare le difficoltà che la vita gli ha posto davanti al suo cammino. Un esempio da seguire, come dimostra anche il suo incontro con un bambino a cui ha “insegnato” come utilizzare le protesi all’avambraccio.

Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori 🦾🥰 pic.twitter.com/fajAat0YQQ — Beatrice Vio (@VioBebe) May 3, 2021

Nel filmato pubblicato sui suoi canali social, la campionessa paralimpica di fioretto mostra la reazione del piccolo Domenico alle prese con la sua prima “manina & pugnetto”. Bebe Vio spiega al bambino come utilizzare la protesi mioelettrica (simile alla sua) per prendere oggetti e per compiere quei gesti quotidiani.

Bebe Vio “insegna” come usare la protesi al piccolo Domenico

E nel suo racconto video traspare la stessa emozione del suo primo giorno, quando grazie a quella protesi è riuscita a ritrovare ottimismo nei confronti della vita recuperata dopo una grande paura. Nel 2008, infatti, fu colpita da una meningite fulminante che – come conseguenza – comportò una forte infezione agli arti inferiori e superiori. La necrosi estesa costrinse i medici a quella decisione che, all’epoca, sembrava essere la più dolorosa possibile: l’amputazione di avambracci e gambe.

Ma da lì, anche grazie all’aiuto dei medici e dei supporti tecnici, la vita di Bebe Vio trovò una nuova linfa. Il suo atteggiamento, sempre positivo, le ha permesso di inseguire i suoi sogni proseguendo con la scherma fino ad arrivare ai titoli italiani, europei, mondiali e olimpici. E quel gesto di mostrare al piccolo Domenico come utilizzare quelle protesti è un raggio di sole anche per il bambino.