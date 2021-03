Ieri a Cartabianca tra Matteo Bassetti e Simona Ventura c’è stato un duro scontro. Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e la show woman si sono confrontati per qualche minuto in maniera accesa su un tema a caso: il COVID e come curarlo. E Bassetti ha ricordato alla conduttrice chi fa il medico e chi no.

“Non mi tappa la bocca lei”: lo scontro tra Matteo Bassetti e Simona Ventura a Cartabianca | VIDEO

Tutto è iniziato quando Simona Ventura ha iniziato a parlare della sua esperienza con la malattia, che le aveva impedito la partecipazione a Sanremo: “Si sentono tante cose in televisione sul Covid… La verità è però che, quando tu ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare. Una mia amica mi ha chiamato: “Se fossi in te partirei con la profilassi“. Allora io ho iniziato subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. Ho fatto bene: dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito”. Bassetti replica giustamente che non esiste una profilassi universale per curare il Covid e che la conduttrice sta dando informazioni sbagliate. Ventura si è giustificata spiegando di voler solo parlare del proprio caso e dicendo “è dura”. E a quel punto Bassetti ha inondato SuperSimo di parole come un fiume che rompe gli argini:

“Non è questione, lei fa la conduttrice, io faccio il medico. Quindi se permette ascolti quello che i medici dicono, perché se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici non va più bene”. Bassetti rincara la dose spiegando che se la Ventura non aveva sintomi la terapia che ha descritto e a cui si è sottoposta è stata un errore. “Avere un principio di polmonite non vuol dire aver bisogno del cortisone, è importante dire questo perché altrimenti avremo delle persone che si cureranno in maniera inadeguata”. Simona Ventura è abbastanza piccata per essere stata ripresa con tanta durezza e risponde: “Ho diritto di parola e ho diritto di parlare della mia esperienza professore”. E il medico del San Martino ha preso la palla al balzo per dare il colpo ferale: “Ma certo, si piglia la laurea e viene a fare il mio mestiere se vuole! Parli delle sue cose, non dica come si tratta il COVID, come si tratta il COVID lo spieghiamo noi medici”. E alla conduttrice non rimane che dire: “Io parlo della mia esperienza, certamente non mi tappa la bocca lei”.