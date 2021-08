Bassetti: “Ora che sono pro vaccino non piaccio più alla destra”

Il virologo da quando è cominciata la campagna vaccinale ha perso consenso, per lui però non cambia nulla: vaccini e apertura sui più giovani sono le priorità

Matteo Bassetti non è pronto a barattare scienza con popolarità. E’ quanto emerge dall’intervista rilasciata questa mattina sulle colonne de Il Corriere della Sera, in cui il virologo si è detto “scaricato” dagli ambienti di centrodestra da quando ha cominciato la sua battaglia in favore del vaccino. In questi due anni di pandemia il primario del reparto di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova è stato uno dei punti di riferimento scientifici per quella parte dell’emiciclo. A Lega e Fratelli d’Italia sono piaciute molto quelle uscite di Bassetti che tendevano a smorzare molte delle paure legate al covid. Sebbene alle volte più che rassicurazioni sono sembrate incoscienti ridimensionamenti dei fatti. “Se Bassetti non piace più non è un mio problema. Io porto avanti le ragioni della scienza – ha raccontato il virologo -. La scienza ci dice che la soluzione, per arginare la pandemia, sta nei vaccini. Ancora oggi, nel mio ospedale, sono stati ricoverate persone fra i 40 e i 60 anni con forme di Covid che potevano essere prevenute con la vaccinazione”.

Bassetti scaricato dalle destre, la linea pro vax non piace ai sostenitori di Salvini e Meloni. Cosa è cambiato?