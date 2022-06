Basma Afzaal, la 18enne pakistana scomparsa forse fuggita all’estero per evitare un matrimonio combinato

Di lei si sono perse le tracce intorno alle 9.30 di martedì 31 maggio. Sa quel giorno, nei pressi di un bar vicino alla stazione dei pullman di Castelfranco Veneto, non si sa più nulla di Basma Afzaal. La 18enne di origini pakistane, secondo i racconti di chi l’ha vista per l’ultima volta, sembrava essere sorridente. Poi il buio. All’inizio gli inquirenti – e i carabinieri che si sono messi sulle sue tracce dopo la denuncia di alcuni parenti – avevano pensato a una vicenda tragica come quella di Saman Abbas. Ora, però, si sono aperti nuovi spiragli che fanno crescere l’ottimismo: la giovane, infatti, sarebbe fuggita all’estero per dire no a un matrimonio combinato organizzato dalla sua famiglia.

Basma Afzaal, cosa sappiamo della sparizione della 18enne pakistana

Secondo le testimonianze dei parenti che l’hanno vista prima che sparisse nel nulla (la giovane vive a Galliera Veneta con la sua famiglia) al momento della sua sparizione Basma Afzaal “portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche; una maglietta nera con una riga bianca; ha 18 anni, è alta all’incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana”. Una descrizione risultata utile per la ricostruzione di quei suoi movimenti, nella mattinata del 31 maggio, in quel bar nei pressi della stazione dei pullman di Castelfranco.

E proprio da lì sarebbe partita dall’estero. Gli investigatori pensano verso la Francia, per trovare rifugio da una persona conosciuta online a cui avrebbe raccontato la storia della sua vita. Secondo i racconti di alcune persone che conoscono la 18enne, infatti, i suoi propositi di fuga erano stati avanzati già nel corso degli scorsi mesi. Il motivo? La famiglia la voleva obbligare a un matrimonio combinato. Non sarebbe, dunque, in pericolo e la sua decisione – da maggiorenne – potrebbe portare a una rapida chiusura delle indagini sulla sua scomparsa nel giro di alcuni giorni. Quel che sembrava essere un caso molto simile alla tragedia di Saman Abbas, forse è lo specchio di un storia a lieto fine.