Il “successo” di Astrazeneca in Basilicata (tra assembramenti e proteste)

In tantissimi (tra gli under 80) hanno partecipato alla vaccinazione senza prenotazione, ma non tutto è andato bene

Le immagini che arrivano da Potenza e Matera hanno una doppia valenza. Da una parte si evidenzia come i cittadini della Basilicata abbiamo reagito positivamente all’opportunità di ricevere – senza prenotazione – la prima dose di Astrazeneca. Dall’altra parte, invece, si palesa una criticità organizzativa di un sistema che – senza un ordine ben preciso e delineato – provoca quegli assembramenti (e successive proteste) che andrebbero evitati proprio per scongiurare un probabile aumento di contagi. E la giornata di ieri in Basilicata ha vissuto proprio su questi due universi che si sono incontrati dando vita a un’evidente distonia.

Basilicata, gli assembramenti per ricevere il vaccino Astrazeneca

Poteva essere un successo, ma i problemi organizzativi hanno – di fatto – emergere più perplessità che opportunità. Per capire cos’è successo ieri in Basilicata, basta guardare le immagini pubblicate su Twitter dal TgR Rai Basilicata.

Vaccino #Astrazeneca agli under 80 senza bisogno di prenotazione. Agli ospedali del Qatar di #Potenza e #Matera centinaia di persone in fila con relative code di auto e proteste per assembramenti. I particolari al Tg delle 14. #IoSeguoTgr @TgrRai pic.twitter.com/KptmaL9nVp — Tgr Rai Basilicata (@TgRaiBasilicata) April 12, 2021

Le fotografie hanno immortalato due momenti distinti della giornata di ieri: da una parte l’ospedale del Qatar di Potenza, dall’altra quello di Matera. In coda ci sono centinaia di cittadini under 80 che, seguendo le indicazioni date dalla Regione – con tanto di rivendicazione per il risultato ottenuto fatta dal Presidente Vito Bardi – si sono recati nei due centri vaccinali per ricevere la prima dose del prodotto anti-covid anglo-svedese.

Un’iniziativa che ha portato a un enorme successo in termini numerici, con i cittadini che – nonostante le narrazioni delle ultime settimane – hanno dimostrato di non vedere l’ora di ricevere la loro prima dose di vaccino. Ma l’organizzazione è mancata: non prevedere rimedi per evitare accalcamenti, assembramenti (e conseguenti proteste) hanno vanificato una giornata che poteva essere trionfale.

(foto: da TgR Rai Basilicata)