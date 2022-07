Cinque segnalazioni in poche ore, quelle immediatamente successive al Pride di Bari, di aggressioni di stampo omofobo nel capoluogo pugliese. Tra queste la più grave sarebbe accaduta nella serata di ieri, dove una coppia è stata aggredita da una quindicina di coetanei al Parco Rossani. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale: stavano festeggiando un compleanno con gli amici quando sono state a più riprese insultate e derise e insultate, fino all’aggressione vera e propria. “Parliamo di insulti, calci, e di una pietra scagliata con forza sulla testa di una delle due vittime”, denuncia su Facebook la pagina Bari Pride, che fa notare: “Sabato siamo scesə per le strade di Bari in 10’000 per rivendicare il nostro diritto ad attraversare ogni spazio, che sia un parco pubblico, una scuola o un luogo di lavoro, senza che la nostra identità ci renda bersaglio di violenze. Subito a seguito della manifestazione abbiamo ricevuto notizia di ben 4 episodi di violenza”.

La violenta aggressione omofoba a una coppia di Bari il giorno dopo il Pride

Aggressioni verbali, oltre a “un’aggressione fisica di stampo dichiaratamente fascista”, alle quali si è aggiunto l’episodio del Parco Rossani. Ci sarebbe stato anche “un momento di tensione che ha visto coinvolta una persona trans rispetto alla quale le forze di polizia non avevano gli strumenti per comprendere quanto fosse importante chiamarla col suo nome”, come denunciato sempre su Facebook da Pride Bari, i cui attivisti hanno organizzato per oggi pomeriggio un presidio per rispondere alle violenze omofobe. Prenderà il via alle 18.30 proprio di fronte al Parco Rossani. “Scendiamo in piazza – ha detto Carolina Velati, Coordinatrice dell’associazione in difesa delle minoranze sessuali Zona Franka – per ribadire la nostra vicinanza alle vittime e pretendere un impegno forte e chiaro dalle Istituzioni”.

(immagine di copertina: post Facebook Bari Pride)