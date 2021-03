Barbara D’Urso e la risposta a Zingaretti

Il degno epilogo del tweet di Nicola Zingaretti con cui il segretario del Partito Democratico ha difeso Barbara D’Urso è andato in onda ieri sera: la conduttrice ha ringraziato durante la trasmissione Live Non è la D’Urso il leader Dem. Carmelita ha spiegato di essere “orgogliosa di fare in modo che i politici parlino il linguaggio della gente e che si possano rivolgere ad una platea così vasta e famigliare come il prime time di Canale 5. Io parlo di politica, di omofobia, dei diritti civili, delle telecamere negli asili e nelle strutture per gli anziani. Io lo faccio in maniera popolare, è il mio modo. Lo faccio perché ritengo che questi temi debbano essere ascoltati dalla gente”, dopo aver ringraziato Zingaretti “e tutti quelli che la pensano come lui”.

La D’Urso ha poi anche confermato in diretta la chiusura anticipata della trasmissione: secondo la conduttrice comunque Live Non è la D’Urso tornerà nella prossima stagione autunnale.

La D’urso avrà comunque un nuovo spazio televisivo: dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”. Il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta.