“Di qualsiasi idea politica, l’importante è che sia donna”, l’auspicio di Barbara D’Urso sulla prossima guida del governo | VIDEO

Dice di non avere le stesse idee di Giorgia Meloni sui diritti civili, ma questo sembra importare poco. Perché secondo Barbara D’Urso – o almeno secondo i suoi auspici – l’importante è che la prossima persona alla guida del governo italiano sia donna. A prescindere dagli ideali politici e della storia. Questo il pensiero della conduttrice televisiva in merito alla tornata elettorale del prossimo 25 settembre.

A Barbara D’Urso va bene una donna presidente del consiglio, di qualsiasi idea politica sia. Quindi va bene pure una neonazista, nel caso? pic.twitter.com/YEinNrVRpR — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 5, 2022

Barbara D’Urso vuole una Presidente del Consiglio donna, chiunque essa sia

Nel corso della sua intervista sul palco del Festival della Televisione, la conduttrice ha espresso un suo desiderio sulla prossima guida del prossimo governo italiano:

“Io non sto dicendo che voglio Giorgia Meloni lì, però che ci sia una donna mi piacerebbe moltissimo. Chiunque essa sia. Lei, ripeto, è una molto caz*uta ed è una che a differenza di altre persone ha una sua linea, ha combattuto da quando è piccola e ha fatto questo. Quindi è una fuoriclasse. L’importante p la squadra che creerà. Io non ho detto che non vedo un pericolo democratico con destra, sinistra, centro o Giuseppini. Io ho detto che mi piacerebbe una donna Presidente del Consiglio, di qualunque idea politica sia, come concetto mi piacerebbe una volta. Non sappiamo neanche se si dice ‘Presidentessa del Consiglio’ o no. Anche se Presidentessa mi ricorda un po’ i film con Alvaro Vitali”.

Del termine “Presidentessa”, ovviamente, ancora non si è discusso. Conoscendo il posizionamento ideologico di Giorgia Meloni, però, possiamo già escludere in partenza l’accettazione di una desinenza al femminile per la carica che, molto probabilmente (come indicato anche dai recenti sondaggi), andrà a ricoprire. Per il resto, dunque, secondo Barbara D’Urso l’importante è che a Palazzo Chigi ci sia una donna. A prescindere da tutto.