L’indiscrezione arriva da Dagospia. Dopo il ridimensionamento arrivato con la nuova stagione il pomeriggio di Canale 5 starebbe per cambiare. Senza Barbara D’Urso?

Ha già dovuto lasciare la domenica pomeriggio: ora per Barbara D’Urso potrebbe arrivare un altro duro colpo. Dopo il ridimensionamento di Pomeriggio 5 Carmelita potrebbe lasciare la conduzione, secondo le indiscrezioni di Dagospia.

Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5?

Giuseppe Candela racconta del possibile avvicendamento per le due veterane Federica Panicucci e Barbara D’Urso che da gennaio lascerebbero il posto rispettivamente a Francesco Vecchi, che ora conduce in coppia con lei e proseguirebbe in solitaria, e a Simona Branchetti del Tg5, che con il suo Morning news ha avuto un buon successo:

Dunque con l’ipotesi, molto più di una sola ipotesi, di vedere Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5 (nei giorni scorsi superato anche da Geo su Rai3) dopo la chiusura di Live-Non è la D’urso e Domenica Live. Anche qui: un passaggio storico. E anche qui con l’ipotesi di un passaggio all’intrattenimento: fuori dal pomeriggio e con in cambio (forse) un prime time

Il contratto di Barbara D’Urso scade a dicembre 2022. L’avvicendamento inizierebbe con un nuovo programma che sostituirebbe Pomeriggio 5 durante la tradizionale chiusura per le vacanze natalizie. Ma poi a gennaio la trasmissione portata al successo da Carmelita lascerebbe il posto a un nuovo contenitore, forse con un altro nome. La promessa è sia per Barbara D’Urso che per la Panicucci quella di un prime time. La notizia arriva poco dopo una sconfitta paradigmatica negli ascolti: Pomeriggio 5 infatti qualche giorno fa è stato battuto da Sveva Sagramola e il suo Geo su Rai 3. La sensazione che si tratti dell’ultimo capitolo che sancisce la fine di un’epoca, quella del trash, è netta. Dopo la domenica anche il pomeriggio di Canale 5 cambia tono.