Orario di lavoro: “Dalle 7 alle 17 con un giorno di festa a settimana”. Paga: “Ottocento euro al mese”. Fa discutere l’offerta di lavoro comparsa qualche giorno fa su Facebook postata da un bar di Napoli. Si cercava un ragazzo che effettuasse le consegne, “dieci-quindici al giorno”, per un totale di 60 ore lavorative settimanali. Diverse persone hanno risposto all’annuncio chiedendo maggiori informazioni, ma non è mancato chi ha immaginato fosse uno scherzo o ha criticato la paga misera, da circa 3,30 l’ora. Il bar si è difeso facendo notare di non richiedere “esperienza” ai candidati.

L’offerta di lavoro irricevibile di un bar di Napoli: “200 euro per 60 ore di lavoro, si arrotonda con le mance”

E ha aggiunto: “Chi consegna fa altri 200 euro di mazzette (mance, ndr) a settimana ed arrivano dai 1400 ai 1600 euro al mese”. Il titolare ha specificato: “Per ragazzi senza esperienza è oro una mensilità del genere. Mio padre pagava il mio titolare per farmi imparare il mestiere e oggi, a soli 30 anni, gestisco 5 attività contemporaneamente”. Tra i commenti più critici c’è chi dice: “Capisco le spese e le difficoltà dei piccoli esercenti, ma stiamo parlando di 3,3 euro all’ora, una colf o una badante prendono almeno 7 euro all’ora”. C’è anche chi ricorda: “Il secolo scorso si lottava per 8 ore di lavoro giornaliere, per migliori stipendi, per assicurazione…Oggi ci accontentiamo”.