Il momento in cui la bandiera dell’Unione europea viene esposta nel Parlamento ucraino | VIDEO

“Fino a cinque anni fa era inimmaginabile la vostra candidatura. Non ci riposeremo fino alla vittoria. Il cammino europeo e la ricostruzione andranno di pari passo”: mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronunciava queste parole in videocollegamento con la Rada, il Parlamento ucraino, una bandiera dell’Unione europea veniva portata in aula e sistemata accanto a quella dell’Ucraina. La cerimonia era accompagnata dal battito trionfale delle mani dei deputati di Kyiv.

Moving to tears – the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022



“Oggi – ha precisato Von der Leyen – la comunità internazionale si sta mobilitando per sostenere i vostri sforzi per ricostruire il vostro bellissimo Paese. Ricostruzioni e riforme dovranno andare di pari passo”. La presidente della Commissione ha poi indicato la road map che dovrebbe portare il Paese nel gruppo dei 27: “Le riforme richiedono sempre tempo. È così che tutta la nostra democrazia funziona. Hanno bisogno di impegno e dedizione costanti. Per esempio, nessuno si aspetta che l’Ucraina riempia tutti i posti nelle nuove istituzioni mentre tanti della vostra generazione migliore e più brillante stanno combattendo al fronte. Ma la democrazia ucraina deve essere mantenuta sulla strada giusta. Avete già mostrato che potete approvare leggi importanti anche se la guerra infuria ancora, e fate contare ogni giorno”.