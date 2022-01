Non ce l’ha fatta la bimba di due anni con il Covid trasferita d’urgenza dalla Calabria a Roma

La piccola Ginevra aveva solamente due anni. I medici hanno provato a salvare la sua vita, ma l’infezione che aveva colpito i suoi polmoni era troppo grave ed è deceduta all’interno dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. La bimba era stata trasferita d’urgenza dalla Calabria, sua terra natale, alla capitale per tentare una terapie in extremis, ma il suo piccolo corpo non è riuscito a reagire a quel maledetto virus che continua a mietere vittime, anche tra i più giovani. E l’intera comunità scientifica, e anche i suoi concittadini, si sono stretti in un abbraccio virtuale nei confronti dei familiari della bambina morta di Covid.

Bambina morta di Covid a Roma, la piccola Ginevra aveva solo due anni

“La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza”, hanno spiegato i medici dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. La piccola Ginevra era arrivata nella capitale sabato scorso, con un volo d’emergenza grazie a un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Fino a quel giorno si trovava ricoverata presso l’ospedale Pugliese Ciacco di Catanzaro, ma le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore.

Insufficienza respiratoria grave che, poi, ha provocato una disfunzione multi-organo che ha portato alla sua morte al Bambin Gesù di Roma. La piccola Ginevra viveva a Mesoraca, in provincia di Crotone, insieme alla sua famiglia. Poi il contagio e la situazione che è precipitata nel giro di pochi giorni. Prima il ricovero a Catanzaro, poi il trasferimento nella capitale. Ma il Covid non ha avuto pietà di lei, compromettendo ben presto le funzionalità dei suoi polmoni. Fino alla morte. E la comunità del piccolo comune calabrese ha annunciato una giornata di lutto cittadino per stringersi nel dolore di un abbraccio per la bambina morta di Covid.