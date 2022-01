Lo scontro tra Azzurra Barbuto e Cecchi Paone a Zona Bianca: “Scusi, ma lei chi è?” | VIDEO

Scintille e toni alti nel corso dell’ultima puntata di Zona Bianca, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. In studio la giornalista Azzurra Barbuto sta portando avanti le sue teorie contro il vaccino anti Covid e le limitazioni imposte dal governo ai non vaccinati, quando viene interrotta dal giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone. “Scusi, ma lei chi è, a che titolo parla? Io non la conosco”, le dice, visibilmente contrariato dalle argomentazioni.

Cecchi Paone mi chiede se io sia vaccinata o no, pretende di saperlo come se fosse un suo diritto. Minaccia di lasciare lo studio perché ritiene che io possa essere non vaccinata e in quanto non vaccinata infettarlo. Questa è scienza o scemenza?Ecco come si cementa un pregiudizio — Azzurra Barbuto (@AzzurraBarbuto) January 6, 2022

Lo scontro tra Azzurra Barbuto e Cecchi Paone a Zona Bianca

Brindisi prova ad intromettersi e stemperare i toni rispondendo: “È una collega”, ma non basta perché a quel punto Barbuto si scompone e alza la voce verso Cecchi Paone: “Io non capisco perché lei debba utilizzare questo tono, io sono una giornalista”. “Sei esperta di diritto?”, le chiede Cecchi Paone, e la risposta è: “Lo sono, è lei che fa lo scienziato con una laurea in scienze politiche. Faccio io queste domande a lei, che prima ha umiliato la signora in collegamento”.



Gli animi si surriscaldano ancora di più quando Barbuto inizia a lamentarsi dei continui attacchi ricevuti dai no vax: “Siamo stanchi di questo linguaggio di odio, i non vaccinati vengono etichettati come no vax. Non è così, è un termine che indica un atteggiamento ostile verso tutti i vaccini”. La domanda di Cecchi Paone arriva puntuale: “Ma lei è vaccinata?”. “Si faccia gli affari suoi, risponde Barbuto, visibilmente alterata. Ripristinata una parvenza di normalità in studio, la giornalista conclude il suo ragionamento dicendo che per lei il governo non può vietare alcune attività a chi non è vaccinato se non impone per legge l’obbligo.