La gaffe di “Avanti un altro” sull’Ucraina per colpa di una vecchia puntata | VIDEO

Paolo Bonolis ha chiesto scusa, sottolineando che la responsabilità sia di chi non ha rimosso quella “gag” girata due anni fa ed evitabile oggi visto quel che sta accadendo in Ucraina

C’è stato un errore, figlio di registrazioni avvenute due anni fa e non “riviste” alla luce di quel che sta accadendo dallo scorso 24 febbraio in Ucraina. Nella puntata di “Avanti un altro” andato in onda nel pre-serale di ieri su Canale 5, è andata in scena una gag con un cittadino ucraino insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tutto ciò ha fatto indispettire alcuni telespettatori che hanno accusato il conduttore e la trasmissione di scarsa sensibilità. Ma c’è una spiegazione.

è scoppiato il drama per questo? mamma mia ma si capisce che sono puntate vecchie di anni #AvantiUnAltro #GFVIP @SBruganelli @marcosalvati abbiate pazienza anche questa volta pic.twitter.com/fUWBo8xZbb — źíő áĺé (@zioale__) March 23, 2022

Avanti un altro, la storia della gaffe sull’Ucraina

Una gaffe che, all’epoca dei fatti, doveva essere una gag. Come spiegato dallo stesso conduttore su Instagram, infatti, quella andata in onda nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 marzo su Canale 5 era una puntata registrata ben due anni fa. Lo si poteva evincere dal fatto che non c’era distanziamento tra il pubblico presente in studio. E anche l’autore del programma, Marco Salvati, ha spiegato cosa è successo:

“Su Instagram Paolo ha già spiegato che c’è stata una svista al montaggio. Può capitare quando si tratta di puntate di due anni fa”.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha ribadito quanto già evidenziato dal marito e dall’autore del programma.

La puntata di Avanti un altro di questa sera è stata registrata due anni fa, come vedete dall’assenza di misure di sicurezza, Paolo Bonolis si dissocia comunque da cio che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti noi compresi. — sonia bruganelli (@SBruganelli) March 23, 2022

Insomma, quella richiesta di traduzione di “Ricordati che devi morire” – una canzone tormentone cantata da Luca Laurenti nella trasmissione – in ucraino non è recente. Non è attinente alla guerra in corso in Ucraina e non si voleva ironizzare su tutto ciò. E le scuse sono arrivate anche da Mediaset.

Scuse ai telespettatori e a Paolo Bonolis per errore nel programma “Avanti un altro” pic.twitter.com/IzOT5Q3mVY — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 23, 2022

Come spiegato da Bonolis, che si è dissociato e dispiaciuto per quanto trasmesso ieri sera, la responsabilità è di chi era addetto alla verifica prima della messa in onda che, per questioni di prossimità temporale, avrebbe dovuto rimuovere quella gag vista la situazione attuale.

