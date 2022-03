L’auto con a bordo una coppia di anziani ucraini fatta esplodere da un carro armato russo | VIDEO

Lo scorso 28 febbraio sugli account social ucraini era circolato un video dalle immagini particolarmente impattanti, che non ci è possibile pubblicare: mostrava una coppia di anziani morti all’interno della propria auto mentre si spostavano in una strada periferica vicino all’ospedale di Makariv, nell’Oblast di Kyiv a ovest rispetto alla capitale: la vettura era totalmente distrutta, ma non era chiaro in che modo.

Vicino all’ospedale di Makariv, il 28 febbraio, un carro armato russo ha incontrato a un incrocio una macchina, una macchina qualunque Ha girato la torretta e l’ha distrutta Secondo alcune fonti ucraine a bordo c’era una coppia di anzianipic.twitter.com/lUyl8krOOZ — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) March 8, 2022

Oggi è emerso un nuovo filmato, acquisito da una telecamera di sicurezza, che rende chiara la dinamica di quanto accaduto: l’auto frena di colpo vedendo in lontananza un carro armato russo in testa a un convoglio di altri mezzi, in pochi istanti viene raggiunta da diversi colpi all’apparenza “leggeri”, prima di venir distrutta da un proiettile ben più grande. Il mezzo militare va via come se nulla fosse. Sotto la guida procedurale dell’ufficio del procuratore distrettuale di Kiev-Svyatoshinsky, è stato avviato un procedimento penale per omicidio di civili ai sensi della parte 2 dell’art. 438 del codice penale dell’Ucraina.