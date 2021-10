Si parla di ambiente e riduzione delle emissioni, ma per il G20 ci sono più automobili che politici | VIDEO

Sono due i temi al centro del vertice del 20 in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre a Roma. La “Nuvola” dell’Eur, infatti, ospiterà i 20 principali leader mondiali che parleranno e si confronteranno – in particolare – sulla transizione ecologica e la riduzione delle emissioni. Gli obiettivi sono comuni, da tempo, e quel che verrà discusso durante questa due-giorni capitolina riguarda piani futuri e futuribili. L’ambiente, dunque, è ancora al centro dei discorsi dei vari Presidenti. Anche per questo motivo, le immagini che arrivano oggi dalle strade del centro di Roma fanno storcere il naso. Tutto inizia con le numerosissime auto che accompagnano – in corteo, quasi in convoglio – il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Staff e scorta di #Biden.

Sono circa 40 auto.

Al centro degli incontri e del #G20 cambiamento climatico, transizione ecologica e riduzione delle emissioni.

40 auto.

Tutto a posto. pic.twitter.com/p8hdIue6du — Domenico Marocchi (@domenicomarock) October 29, 2021

Auto Biden per la visita a Roma, e la riduzione delle emissioni?

Da questa mattina, infatti, il numero uno della Casa Bianca ha iniziato il suo tour istituzionale nella capitale. Prima si è recato in Vaticano per fare visita a Papa Francesco, poi si è trasferito verso il Quirinale per un incontro formale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, si è spostato in direzione Palazzo Chigi dove ha tenuto un colloquio di circa un’ora con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Giornata fitta di impegni, con tanto di scorta infinita ad accompagnarlo. Queste, per esempio, sono le immagini che mostrano lo spostamento da San Pietro al Quirinale.

#G20, Biden da Mattarella: corteo di auto attraversa Roma pic.twitter.com/V6XiP9Z4it — Benjamn (@benjamn_boliche) October 29, 2021

E proprio durante questo tragitto, una delle auto Biden è stata coinvolta in un piccolo incidente: un tamponamento con un veicolo NCC. Per fortuna nessuno si è ferito gravemente. Ma il flusso di vetture ha continuato a circolare per Roma nel corso di questa lunghissima giornata che apre la due-giorni del G20. Quel vertice in cui si parlerà di ambiente, transizione ecologica, cambiamento climatico e riduzione delle emissioni. Ma le premesse (anche se la sicurezza va sempre messa al primo posto) non sembrano essere delle migliori.