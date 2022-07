La risposta (in rap) di Aurora Ramazzotti agli hater che la attaccano per il suo cognome | VIDEO

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha affidato a Tik Tok uno sfogo “cantato”, o meglio “rappato”, per rispondere a chi la accusa di avere successo esclusivamente per le sue origini. La giovane presentatrice ha di fatto cantato una canzone rap dal titolo “Se non facessi Ramazzotti di cognome” per smontare tutti i luoghi comuni che ha sentito sul suo conto.

“C’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase, ossia se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca** sarei, se mio nonno aveva le palle era un flipper, un po’ quel concetto”, ha raccontato sulle sue storie Instagram. “Io scommetto che non rompono solo a me – ha aggiunto – ma rompono anche a figli di avvocati, medici e quanto altro che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, perché dà fastidio tra virgolette che tu possa togliere il lavoro a qualcun altro”. “Se non facessi Ramazzotti di cognome – canta – potrei essere un numero infinito di persone, talmente incalcolabile da non poterlo dire. Magari sarei un prete, un filo d’erba, un sasso”.

E poi diretta contro chi l’attacca: “Magari non sarei proprio nessuno ma nella ruota delle probabilità c’è l’ipotesi che non mi rompereste il ca… Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei vivere in un Paese molto meno giudicone”. “Io lo faccio Ramazzotti di cognome – conclude – lo spettacolo mi scorre nelle vene, alla fine sceglie il pubblico, non c’è gene che tiene, tranquilli”.