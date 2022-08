Aurelio De Laurentiis è convinto che Nancy Pelosi sia l’ambasciatrice americana a Roma | VIDEO

Il tanto discusso viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan ha provocato moltissime reazioni internazionali. C’è chi parla di atto legittimo e dovuto e chi, invece, accusa la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di innescato un corto-circuito in grado di acuire, ancor di più, le tensioni da USA e Cina. Di tutto ciò hanno parlato anche Alan Friedman e Aurelio De Laurentiis, nel corso di un confronto – moderato da Leopoldo Gasbarro – andato in onda su Wall Street Italia. In quella occasione, il Presidente del Napoli e produttore cinematografico è incappato in una gaffe (a cui ha provato a porre rimedio, senza riuscirci) proprio sul ruolo della speaker della Camera a stelle e strisce.

Aurelio De Laurentiis e Nancy Pelosi ambasciatrice Usa a Roma

Il giornalista americano Alan Friedman aveva appena criticato fortemente la scelta di Nancy Pelosi di andare a Taiwan. Quella decisione, secondo lui, è “stupida e sbagliata” soprattutto per le tempistiche: siamo nel bel mezzo delle tensioni provocate dalla Russia e dalla guerra voluta da Putin contro l’Ucraina e aprire un altro fronte di “battibecchi” geopolitici non sembra esser la mossa più opportuna. Il direttore di Wall Street Italia stava per cambiare argomento, ma in quel preciso istante anche Aurelio De Laurentiis ha voluto dire la sua:

“Non entro nel merito, però Nancy Pelosi io sono molto contento e felice di averla come ambasciatrice americana a Roma”.

I presenti attorno al tavolo di questo talk assistono alla scena quasi allibiti e solo Alan Friedman prende la parola per smentire le parole del Presidente del Napoli:

“Ma non è…”.

E lì il colpo cinematografico di De Laurentiis:

“Ma diventerà. Non diventerà? Quanti anni ha?”

Lo stesso Friedman chiede al produttore cinematografico se questa sia una sua personale previsione, poi rivela l’età di Nancy Pelosi (che non 79 anni, ma 82). Prima di cambiare discorso per evitare quell’impasse che si era creata.

(foto e video: da canale Youtube Wall Street Italia)