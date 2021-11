Gaffe in diretta su Rai 1 a “Oggi è un altro giorno” per la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. Prova a difendere il suo leader Giorgia Meloni ma lo sfondone è dietro l’angolo.

La gaffe della deputata di Fratelli d’Italia che non sa neanche che Bud Spencer è italiano | VIDEO

La deputata Augusta Montaruli (FDI) esclude che Giorgia Meloni possa essere simile a Meryl Streep o a Bud Spencer (si leggano le dichiarazioni di Giorgetti). Perché non sono italiani. Bud Spencer era ovviamente italiano. #OggiEUnAltroGiorno pic.twitter.com/GsC6mUZnBB — Ivan Buratti (@ivanburatti) November 3, 2021

Il tema è lo scontro tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il leader della Lega Matteo Salvini. “Giorgetti dice che Salvini deve decidere se essere più Meryl Streep o più Bud Bud Spencer non so Giorgia Meloni che ruolo si riserva”, chiede la conduttrice. La deputata ride, convinta, e afferma: “noi siamo italiani quindi né uno né l’altro”. Pronta la risposta del deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore, “ma Bud Spencer era italiano”. “Si certo però in ogni caso non ci prestiamo a queste figure televisive”, taglia corto Montaruli, arrossita per lo strafalcione.

“Matteo è abituato a essere un campione d’incassi nei film western. Io gli ho proposto di essere attore non protagonista in un film drammatico candidato agli Oscar. E’ difficile mettere nello stesso film Bud Spencer e Meryl Streep. E non so che cosa abbia deciso”. Questa la dichiarazione di Giorgetti che esorta il leader del Carroccio a prendere una posizione più chiara in Europa. E il riferimento è proprio alle posizioni altalenanti di Salvini e alla sua ormai scarsa credibilità, che si alterna tra svolte europeiste ma alleanze con Le Pen e Alternative für Deutschland. E ancora, sostiene il governo Draghi, portabandiera del green pass, ma accoglie a Pistoia il presidente del Brasile, negazionista no vax e tanto altro, Jair Bolsonaro.