La storia dell’audio Whatsapp per Salerno: “Sappiamo dove votate, sezione per sezione” | VIDEO

C’è un messaggio audio che ha reso il clima delle elezioni comunali a Salerno ancor più incandescente. Si parla di “minacce”, velate ma non troppo, partite da un presunto titolare di un ente legato all’Amministrazione comunale proprio in merito alla tornata elettorale ancora in corso nel comune campano e indirizzato ai suoi dipendenti. Il contenuto è stato diffuso sui social dagli esponenti dell’opposizione.

Elezioni Salerno, il messaggio Whatsapp: “Sappiamo dove votate”

L’audio Whatsapp inizia con un ricordo: domenica e lunedì si vota. Poi la voce – che sarebbe del titolare di questo ente molto vicino all’amministrazione uscente – inizia a sottolineare come queste elezioni Salerno sono molto importanti anche per il futuro dell’azienda (e, di conseguenza, dei lavoratori). E su questo caso, come riporta il quotidiano La Repubblica, è stata aperta un’inchiesta.

“Ve lo dico, mi sono scervellato sezione per sezione, so dove votate e non votate, quindi personalmente me li vado a controllare. Questo non vuol dire niente, vuol dire che da martedì mattina noi facciamo come fate voi, se voi ci state per noi, noi ci siamo per voi, se avete difficoltà o vi siamo sulle palle ditemelo prima altrimenti io mi aspetto i voti che mi sono contati, se voi ci siete noi ci saremo sempre. È vero che non avete un obbligo ma esiste rispetto e correttezza”.

Un audio che ha scatenato infinite polemiche, proprio durante la prima giornata di elezioni nella città campana. Perché le opposizioni (Forza Italia e Fratelli d’Italia) denunciano questo atteggiamento intimidatorio. Dall’altra parte, invece, emergono delle perplessità che solamente un’indagine approfondita potrà risolvere. Perché la gravità di quel messaggio inviato ai “dipendenti” è evidente, ma mancano alcuni dettagli: nessuno, per ora, dice il nome dell’uomo né dell’azienda (alcuni parlano di un “membro” della Coop San Matteo, la cui moglie è candidata con il sindaco uscente). Poche contestualizzazioni, ma ora si chiede un’accurata verifica. In attesa delle ore 15 di oggi, quando ci saranno i primi exit-poll e poi i risultati di questa tornata elettorale in quel di Salerno.

(foto ipp/clemente marmorino)