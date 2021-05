La giovane denunciata per tentato omicidio a Milano: “Ha accoltellato la madre attrice”

Ci sono ancora molti elementi da chiarire, ma gli inquirenti non sembrano credere al racconto fatto dalla giovane che lunedì mattina ha chiamato il 118 per segnalare il ferimento della madre. È accaduto a Milano e la donna – un’attrice 51enne con diverse apparizioni in serie tv e film – è ancora ricoverata all’Ospedale Niguarda in gravi condizioni. Ad allertare i soccorsi è stata la figlia 16enne che aveva detto ai medici: “Correte, mia madre si è accoltellata”. Secondo i Carabinieri che sono intervenuti sul posto, però, la vicenda sarebbe andata in modo differente e la tesi è quella dell’attrice accoltellata dalla figlia.

“Attrice accoltellata dalla figlia”: accade a Milano. La minore è indagata per omicidio aggravato

Per questo motivo, come riporta il quotidiano Il Giorno la ragazza è stata denunciata per il tentato omicidio della madre. E non solo:

L’analisi del cellulare , le testimonianze raccolte e la stessa versione traballante fornita poi dalla giovanissima, con più di un’incongruenza, hanno portato in serata alla denuncia della ragazza per tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia.

La giovane aveva contattato i soccorsi parlando di gesto volontario da parte della madre 51enne. Ma i carabinieri hanno subito messo in dubbio questo racconto. Secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, infatti, la giovane avrebbe colpito la donna alla gamba, cercando di lesionarle un’arteria. Una follia arrivata al culmine dell’ennesima lite tra le due che non godevano di buoni rapporti, come hanno spiegato persone vicine alla famiglia.

Al momento, dunque, la minore – studentessa in un liceo artistico di Milano – è stata denunciata. Lei continua a confermare il racconto fatto ai soccorritori, ma i carabinieri ritengono si tratti di una messa in scena. Ora si attendono buone notizie dall’Ospedale Niguarda, nella speranza che la donna si possa riprendere e fornire agli inquirenti la sua versione dei fatti.

(foto: FOTO IPP/MIPA MILANO)