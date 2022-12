Attentato alla sorella di Elly Schlein ad Atene: data alle fiamme l'auto della diplomatica

Mentre con tutta probabilità Elly Schlein annuncerà la propria candidatura per la segreteria del Pd domenica prossima al Monk di Roma, entrando così nel vivo della sfida per la leadership del partito in vista delle Primarie del 19 febbraio, la sorella Susanna, che sempre tra le fila dei dem ricopre il ruolo di Primo Consigliere diplomatico all’ambasciata italiana, è stata vittima di un attentato ad Atene la scorsa notte.

Si è trattato di un vero e proprio atto intimidatorio che ha visto il veicolo di Susanna Schlein completamente distrutto a seguito di un’esplosione. Nello specifico, la diplomatica è stata svegliata da alcuni botti in rapida successione e si è accorta di qualcuno che tentava di appiccare il fuoco a una seconda auto, vicino alla quale è stata trovata una molotov con la miccia semi-consumata. La Polizia greca sta effettuando tutti i rilievi scientifici ed investigativi del caso per ricostruire quanto accaduto.

Attentato alla sorella di Elly Schlein ad Atene: le reazioni. Meloni: “Probabile matrice anarchica”

La Farnesina ha condannato con fermezza l’attentato a Susanna Schlein. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su Twitter: “Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. In giornata sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Mītsotakīs. Visiterò l’Ambasciata d’Italia”. Mentre il segretario del Pd Enrico Letta, sempre su Twitter, ha affermato: “Attoniti per quanto accaduto ad Atene, solidarietà e vicinanza a Susanna Schlein. Forza!”.

In una nota, ad esprimere solidarietà alla sorella della deputata eletta con la lista Pd-Italia democratica e progressista è stata anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l’attentato che l’ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, in giornata in visita ad Atene”.

Fonte foto: Pd Lazio (Twitter)