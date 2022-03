L’attacco russo al laboratorio di ricerca nucleare a Kharkiv

Non si fermano i bombardamenti durante quello che è ormai diventato il 32esimo giorno di guerra. Ieri sera l’esercito russo ha colpito per la seconda volta il centro di ricerca nucleare dell’Istituto di Fisica e di tecnologia di Kharkiv. A dare la notizia è stato inizialmente il Kyiv Independent ma poco dopo, a confermare l’accaduto, è arrivato un tweet dal parlamento ucraino.

⚡️ Kharkiv nuclear research reactor hit by Russian shelling.

The nuclear research reactor at the Kharkiv Institute of Physics and Technology has come under renewed Russian fire.

Ukrainian authorities have not yet been able to assess damage to the site, due to constant shelling.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022