Almeno 13 persone sono morte in un attacco missilistico russo sulla città di Zaporizhzhia

Nella notte tra sabato 8 ottobre e domenica 9 ottobre l’esercito russo ha attaccato di nuovo la città ucraina di Zaporizhzhia.

L’esercito russo ha lanciato 10 missili in una zona residenziale provocando la morte di almeno 13 persone e ferendone circa 60. Come riporta Rai News, il bilancio aggiornato è stato reso noto dalla polizia regionale, precisando anche che «tra i feriti e i morti ci sono bambini». Il bilancio provvisorio era stato comunicato su Telegram da Anatoly Kurtev, segretario del Consiglio comunale della città, che aveva comunicato la morte di 17 persone: «Secondo i dati preliminari 5 case private sono state distrutte e altre 40 sono state danneggiate. In questo momento, si sa che 17 persone sono morte», aveva scritto. Il capo dell’amministrazione militare della città Oleksandr Starukh e il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky avevano comunicato invece la morte di 12 persone.

⚡️ Update: Russian strike on Zaporizhzhia kills 17.

Acting Mayor of Zaporizhzhia Anatoly Kurtev reported that 17 people were killed as a result of a Russian attack on the city overnight on Oct. 9.

