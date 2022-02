L’attacco hacker di Anonymous ai siti russi che colpisce (anche) il Cremlino

Nel conflitto Russia Ucraina è sceso in campo anche Anonymous, il collettivo internazionale di cyberattivisti, che con un tweet ha annunciato l’attacco ai siti governativi della Federazione. E nella notte le promesse di guerra sono state mantenute: alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del Ministero della Difesa, sono risultati irraggiungibili dopo essere stati oggetti di un attacco hacker.

A riportare la notizia sono diversi media internazionali, compresa la Cnn che ha messo in evidenza anche la rivendicazione di Anonymous. “Abbiamo mandato offline i siti governativi – si legge sulla pagina Twitter del collettivo – e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchina della censura di Putin”.

Anonymous has ongoing operations to keep .ru government websites offline, and to push information to the Russian people so they can be free of Putin’s state censorship machine.

We also have ongoing operations to keep the Ukrainian people online as best we can.

— Anonymous (@YourAnonNews) February 26, 2022