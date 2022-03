Gli astronauti sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale indossando tute con i colori del Paese invaso dalla Russia, giallo e blu, probabilmente in segno di solidarietà.

Tre astronauti russi sono atterrati alla Stazione Spaziale Internazionale indossando i colori della bandiera ucraina, in quella che sembrerebbe essere una vera e propria dichiarazione di opposizione alla guerra. Sergei Korsakov, Oleg Artemiev e Denis Matveïev sono stati i primi nuovi arrivati sull’Iss – un progetto congiunto tra Russia, America, Canada, Giappone e diversi paesi europei – ​​da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina.

I tre astronauti russi che indossano la divisa con i colori dell’Ucraina

E, mentre i tre raggiungevano l’equipaggio internazionale formato da astronauti e cosmonauti da tutto il mondo, hanno deciso di sfoggiare delle divise davvero speciali, nei colori giallo e blu, che richiamano quelli del Paese invaso da Putin. I tre uomini non hanno rilasciato commenti o dichiarazioni politiche anche se – come riporta l’agenzia 9colonne – Oleg Artemiev avrebbe affermato che la scelta dei colori delle tute sia stata casuale.

In attesa di una spiegazione ufficiale, è difficile non inserire tra le ipotesi per spiegare questa decisione anche quella di un messaggio di aperta polemica con l’operazione militare scatenata dal Cremlino contro il paese confinante. Nel frattempo, una cosa è certa: almeno all’interno dell’Iss regna la pace. Lo dimostra l’abbraccio fortissimo fra colleghi che i tre hanno scambiato con l’equipaggio a bordo.

I russi Anton Kaplerov e Pyotr Dubrov della Roscosmos, il tedesco Matthias Maurer dell’Agenzia spaziale europea (Esa) – che proprio oggi ha festeggiato il suo compleanno – e gli americani Raya Chari, Thomas Mashburn, Kayla Barrow e Mark Vande Hei della Nasa, hanno partecipato tutti insieme al consueto collegamento con il centro di controllo russo, dove i cosmonauti appena arrivati a bordo hanno anche l’occasione di salutare le loro famiglie. Un’atmosfera serena e tranquilla che sembra davvero lontanissima dal conflitto in corso sulla Terra.