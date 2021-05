Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, all’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo acquatico a Roma, ha annunciato che sta valutando di somministrare il vaccino anti covid Astrazeneca anche agli under 60

Astrazeneca per gli under 60? Figliuolo sta valutando

Figliuolo ha spiegato che verrà valutata la somministrazione per la “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. Così il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, all’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo acquatico a Roma. “I vaccini vanno impiegati tutti – ha sottolineato Figliuolo – Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”. Figliuolo ha fatto il punto anche sulla questione del vaccino agli atleti delle Olimpiadi: “Questo è un altro esempio di bella Italia, è un centro da dieci linee che può arrivare a regime a oltre mille inoculazioni al giorno. Se ci vacciniamo in fretta, riapriamo anche lo sport. Oggi abbiamo 20,7 milioni somministrazioni a fronte di 24,7 milioni vaccini – continua – abbiamo 4 milioni di vaccini da inoculare in questi giorni finché il 6 maggio non arriveranno i nuovi afflussi. La campagna sta procedendo secondo quello che avevo prefigurato all’inizio. Adesso dobbiamo pensare a impiegare tutto quello che abbiamo, AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma va bene per tutti. Fare il vaccino vuol dire salvarsi, ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Dobbiamo credere nella scienza, più andiamo avanti nella campagna vaccinale più abbiamo risultati. Seguiamo il piano e vaccineremo a brevissimo gli atleti che andranno alle Olimpiadi”.

Ieri il commissario ha spiegato quali saranno i prossimi step della campagna vaccinale: “Il prossimo step sarà sulle classi produttive. I vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate”. Vaccinazioni nelle scuole? “Ci stiamo pensando come si faceva una volta negli anni 70”, ha detto. “Nel Lazio siamo al 94 per cento di vaccinati over 80, nella fascia 70-79 siamo nella media e negli over 60 siamo nella media, che però è bassa a livello nazionale. Dobbiamo seguire il piano in maniera ordinata e coerente e quindi concentriamoci sugli over 65”, ha detto. “Dobbiamo arrivare a inoculare sempre il 90% di dosi, questo è lo sviluppo del piano”, ha detto.