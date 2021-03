Astrazeneca, Ema verso il sì? Oggi nel pomeriggio gli esperti dell’Ema, probabilmente in una conferenza stampa dal quartier generale di Amsterdam, daranno il loro parere sul siero della casa anglo-svedese dopo lo stop cautelativo alle somministrazioni in oltre 16 Paesi europei, Italia inclusa, in seguito ai casi sospetti di trombo-emboli.

Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, ieri ha spiegato che “Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici”, avvertendo che Ema con ogni probabilità autorizzerà il vaccino anche se con delle avvertenze: “Si può attendere che l’Ema dia una nota di avvertenza” perché “se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, andranno studiati. Soprattutto le donne che prendono la pillola, un farmaco pro-trombotico” o comunque soggetti a rischio, verso cui occorrerà avere “maggiore attenzione”.

Oggi Repubblica scrive che:

A ieri sera si attendeva un giudizio positivo sul rapporto tra rischi e benefici accompagnato però dall’indicazione che sono stati riportati eventi avversi estremamente rari, 11 casi su 5 milioni di vaccinati con AstraZeneca, per i quali non c’è l’evidenza di una correlazione tra trombosi e vaccinazione, ma non si può nemmeno escludere al 100% un link. Per questa ragione l’Ema potrebbe decidere di inserire nel foglietto illustrativo del farmaco l’eventualità di effetti collaterali, sebbene tanto rari da non avere rilevanza statistica. In sostanza, tra i 50 casi registrati in Europa, il focus cade sugli 11 di trombosi cerebrale del seno traverso osservati in Germania, Spagna e Norvegia.