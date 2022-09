L'uomo che ha tentato di dare fuoco alla casa dove vive la famiglia della sua ex dopo averla minacciata

Si era presentato sotto casa della sua ex fidanzata dopo aver annunciato alla donna le sue intenzioni: dare fuoco a quell’abitazione in cui vivono i suoi genitori. La donna, fortunatamente, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine che si sono recate all’indirizzo indicato e sono riuscite a fermare l’uomo prima che la tragedia si compiesse. È accaduto ad Asti, dove un 34enne – già imputato per altri reati – è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere.

Asti, minaccia l’ex e tenta di dare fuoco alla casa dei genitori

La donna minacciata non si trovava in quell’abitazione. Da tempo, infatti, si era trasferita da altri parenti che vivono in Lombardia su consiglio del padre che era a conoscenza di quelle violente “attenzioni” morbose. Perché dalla fine della loro relazione, quell’uomo la tormentava con messaggi minatori (dopo averla già aggredita in passato e aver colpito anche l’automobile dei genitori squarciandogli gli pneumatici. Prima dell’altra notte, quando lui stesso telefonò alla donna per annunciarle quel gesto che, fortunatamente, è stato sventato dall’intervento delle forze dell’ordine.

“Vado a uccidere la tua famiglia. Io vado in galera ma tu muori, str*nza”.

Queste le parole riportate dalla donna durante la sua telefonata al 112. La Questura di Asti si è immediatamente mobilitata e ha inviato una pattuglia all’indirizzo in cui vivono i suoi genitori ad Asti. Poche ore dopo l’appostamento, i poliziotti hanno visto un uomo arrivare con la sua automobile e che si stava aggirando fuori dall’abitazione. Poi l’intervento. Nella perquisizione all’interno della vettura gli agenti hanno trovato una tanica piena di benzina e una bastone di legno. Questo ha fatto scattare l’immediato arresto in flagranza del 34enne. Poi, una volta arrivati in casa dell’uomo, la Polizia ha trovato anche alcuni proiettili. Poi il trasferimento in carcere. E ora dovrà rispondere di minacce e di tentato omicidio.