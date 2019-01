La chiusura di Askanews per i debiti di Palazzo Chigi

Askanews nasce nel 2009 dalla fusione tra TmNews (rilevata al prezzo simbolico di un euro)e Asca, testata già di proprietà di Luigi Abete. L’agenzia di stampa è ormai prossima alla chiusura e, scrive il Giornale, nella decisione rilevano anche i cinque milioni di euro che non ha mai ricevuto da Palazzo Chigi:

Nella storia dell’agenzia di stampa Askanews, infatti, il paradosso è che ad essere insolvente per quasi cinque milioni di euro – non è solo genericamente lo Stato, ma più precisamente Palazzo Chigi. E sedendo Di Maio sulla poltrona di vicepremier l’incredibile contraddizione tra il dire e il fare è ancora più eclatante.

Con un dettaglio mica di poco conto: a non voler onorare il debito – a fronte di un servizio già erogato tra il 2017 e il 2018 – è il Dipartimento per l’editoria guidato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Rocco Crimi, un altro esponente della prima ora del M5s. Insomma, che nella vicenda i Cinque stelle abbiano un ruolo centrale è del tutto evidente, con buona pace della vicinanza espressa dal presidente della Camera Roberto Fico che si dice «preoccupato per Askanews» e per i suoi lavoratori che «hanno fatto in questi mesi sacrifici importanti che non si possono ignorare».