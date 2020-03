Asintomatici: i 15mila malati invisibili di Coronavirus

Ieri lo ha detto Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano: “Se al momento i positivi sono circa 15mila, è probabile che gli asintomatici siano altrettanti se non di più. Queste persone sono contagiose, forse meno dei sintomatici, ma proprio per le loro condizioni possono avere più occasioni di trasmettere il virus“. I contagiati quindi sono di più del loro numero ufficiale. E questo da un lato spiega perché il tasso di letalità da noi sia così alto rispetto agli altri paesi e dall’altro preoccupa perché queste persone hanno più occasioni di trasmettere il virus.

Per scoprirli bisognerebbe tracciare e isolare tutti i contatti, ovvero coloro che hanno avuto rapporti con persone affette da Covid-19. Anche perché, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, la curva è destinata a salire con un picco atteso tra non meno di tre settimane e cifre identiche a quelle registrate nella regione cinese di Hubei: a fine febbraio là, a un mese dalla diffusione, i contagiati erano 38 mila. Il che ci porta già a un cifra di oltre 30mila contagiati.

Il conto dei contagi dunque va almeno raddoppiato arrivando a un numero consono a parlare di epidemia in crescita esponenziale. Allo stato, infatti, alcuni ricercatori basandosi solo sul numero falsato dei sintomatici arrivano a calcoli statistici che parlerebbe di una “normalizzazione ”della diffusione. Purtroppo non è così. In attesa di un vaccino e di farmaci bisogna guardare alle Npi (Non pharmaceuticals Intervention). Sul tema ieri sono stati pubblicati due studi e un intervento del professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri di Milano.

In Veneto il governatore Luca Zaia spinge per fare 10mila tamponi al giorno. Obiettivo: scovare gli asintomatici. “Il vero punto –prosegue Galli – però è quanti contatti di persone positive al tampone vengono seguite e messe in quarantena. In questa malattia ogni persona contagiata ne infetta altre due o tre (in realtà 2,5). Se non segui la traccia e non interrompi la catena di contagio, questa non può che andare avanti. Questo è stato fatto all’inizio in certe aree della ex zona rossa e in Veneto.

Poi ci si è concentrati solo sui sintomatici. Il distanziamento sociale attuato per decreto può contenere i contagi, ma può non bastare a fermare rapidamente il dilagare dell’infezione”. Uno studio cinese dal titolo “Effetti non farmaceutici sul controllo di Covi d-19 ”, finanziato anche dall’Unione europea, ha analizzato le misure di contenimento attuate nella regione dello Hubei.