Ashley Graham e il dopo gravidanza: “Il tuo corpo è bello nella sua forma più reale” | VIDEO

“Posto questo video per tutte le mamme che potrebbero pensare che non si riprenderanno mai e per chiunque abbia bisogno di ricordare che il suo corpo è bello nella sua forma più reale”: Ashley Graham, modella curvy di fama internazionale e fautrice della body positivity, posta un video nel quale mostra le conseguenze fisiche della gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Ashley Graham e il post gravidanza: “Il tuo corpo è bello nella sua forma più reale”

Graham è madre di tre bambini: Isaac di 2 anni, e i due gemellini Malachi e Roman, di 5 mesi. “Questo è il mio corpo forte – ha aggiunto – da cinque mesi dopo il parto, così com’è, nella speranza di normalizzare ulteriormente TUTTI i corpi in ogni fase della vita”. Nel video si ritrae orgogliosa in intimo bianco, per scardinare questo e tutti gli altri tabù della maternità: sul suo profilo Instagram ha raccontato i suoi problemi con l’allattamento al seno, spiegando come farlo per la seconda volta sia stato “opprimente” per lei. “Sento che è la cosa giusta da fare per condividere una parte di me e quello che ho dovuto affrontare, sia con l’allattamento al seno, o gravidanza e caduta dei capelli dopo il parto, qualunque essa sia”, ha detto in un’intervista a People.