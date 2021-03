La brutta storia dell’artista di strada aggredito nel centro storico di Napoli | VIDEO

Ne usciremo migliori, dicevano. Evidentemente le previsioni erano fin troppo ottimistiche, viste le diverse storie arrivate da tutta Italia nelle ultime settimane. L’ultima triste vicenda, sintomo di una società che non è più in grado di usare la razionalità dando libertà alle proprie mani come se nulla fosse, arriva da Napoli. Dal centro storico della città partenopea. Il video del giovane artista di strada aggredito in pieno giorno: la sua chitarra fatta a pezzi da un passante che, evidentemente, non gradiva quelle note suonate all’angolo di una strada. O, più tristemente, non gradiva il colore della pelle delle mani che pizzicavano quelle corde.

Artista di strada aggredito in pieno giorno nel centro di Napoli

A dare voce a questa triste storia dell’Italia del 2021 è stato il consigliere Regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, sempre in prima linea nel denunciare quanto di brutto accade non solo a Napoli e dintorni. Un video che parla da sé: un uomo si avvicina all’artista di strada, prende la sua chitarra e la distrugge. Lo strumento, con cui il giovane riesce a tirare su qualche soldo, è spezzato in due e non più utilizzabile.

Per fortuna, però, il folle gesto del passante non rimane inosservato. C’è chi gira un video con il proprio smartphone pubblicando il filmato in rete per denunciare quanto accaduto e chi attacca verbalmente – per segnare la differenza tra chi usa la ragione e chi no – il folle aggressore.

Il lieto fine

La triste storia dell’artista di strada aggredito nel centro storico di Napoli, per fortuna, ha anche un lieto fine. Nel giro di pochi minuti, infatti, il filmato diventato virale in rete ha dato vita a un a campagna di solidarietà: decine di persone si stavano organizzando per fare una colletta e comprare una chitarra nuova al giovane. Ma qui un altro colpo di scena: una persona, che è voluta rimanere anonima, ha deciso di regalare un nuovo strumento al giovane aggredito. Perché per ogni gesto insano che infanga la società, ci sono mille altri comportamenti che restituiscono un barlume di giustizia.

(foto e video da profilo Facebook di Francesco Emilio Borrelli)