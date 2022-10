Arrestato l'uomo che in Brianza ha picchiato con una caffettiera la moglie davanti ai figli di 12 e 13 anni

Ubriaco, ha aggredito la moglie che si rifiutava di dargli soldi, colpendola ripetutamente alla testa con una caffettiera piena d’acqua davanti ai figli di 12 e 13 anni, col più grande che tentava di difendere la madre dall’orco.

È successo a Cornate D’Adda, in provincia di Monza e Brianza. Sentendo le urla, un vicino di casa è intervenuto, ha bloccato il marito, un marocchino di 37 anni, consentendo alla vittima di scappare. Poi, l’uomo ha chiamato il 112, evitando così il peggio.

Picchia la moglie con una caffettiera di fronte ai figli: arrestato

Al loro arrivo sul posto, i Carabinieri della stazione di Bellusco hanno trovato la donna, una 36enne, che fuggiva, con addosso l’hijab macchiato di sangue e una vistosa ferita alla testa. Il marito, invece, era trattenuto dai connazionali vicini di casa all’interno del cortile.

Nonostante l’arrivo dei connazionali, l’uomo – a quanto riferisce la nota dei carabinieri – non ha cessato di rivolgere minacce alla moglie: “Prega che mi arrestino e che non torno a casa se no ti ammazzo. Anche se vado in carcere quando esco ti faccio il servizio”. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Vimercate, dove ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per la ferita alla testa.

La donna ha poi denunciato il marito, riferendo ai Carabinieri che l’episodio era solo l’ultimo di una serie di violenze domestiche. Il 37enne è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia in flagranza di reato e trasferito nel carcere di Monza. Il giudice ha poi convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare.