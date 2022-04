Era salito a bordo di un autobus nel suo quartiere, San Basilio, nella zona Nord-Est di Roma. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Poi, dopo un mese dalla sua scomparsa, il corpo senza vita di Ariste Agostinelli è stato ritrovato da un passante in una zona verde e desolata a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare. Il giovane, aveva solo 22 anni, era sparito lo scorso 20 marzo nella capitale. Familiari e amici avevano chiesto aiuto anche ad alcune associazioni affinché utilizzassero i loro canali social per mostrare il volto del ragazzo.

Aristide Agostinelli, il 22enne scomparso un mese fa e trovato morto a Roma

Aristide Agostinelli era salito a bordo di quell’autobus con in mano il suo skateboard bianco e nero. Poi il buio. Non aveva allertato nessun familiare del suo allontanamento e non si sa se fosse diretto in un posto in particolare. Dopo quel suo passaggio alla fermata nel suo quartiere di San Basilio, il silenzio. I tentativi di ritrovarlo sano e salvo si sono scontrati con il rinvenimento arrivato martedì mattina, quando un uomo che passava in quella zona verde tra l’Aniene e la Tiburtina ha visto in terra quel corpo senza vita.

Due agenti di Polizia sono intervenuti immediatamente sul posto dopo la segnalazione del passante. Poi il confronto e la conferma: quel corpo senza vita sdraiato a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare era quello del 22enne scomparso da San Basilio lo scorso 20 marzo. L’associazione Penelope aveva diffuso le sue immagini e la sua descrizione sui social per cercare di coinvolgere quante più persone possibili nelle ricerche e nell’avvistamento. Ora saranno effettuate tutte le analisi di rito per cercare di ricostruire le cause della morte di Ariste Agostinelli. Dettagli che, al momento, si limitano alla conferma che il decesso sia avvenuto pochi giorni dopo la sua scomparsa.