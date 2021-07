Al Makuhari Messe di Chiba Daniele Garozzo è salito in pedana contro l”atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung: in palio la medaglia d’oro della disciplina. L’italiano è partito molto bene, salvo poi essere rimontato ai punti dall’avversario. Sul parziale di 6-5 per l’atleta orientale, Garozzo ha avvertito un forte dolore alla gamba destra che lo ha costretto ad un massaggio d’emergenza. Dopo lo stop è stato Ka Long Cheung a portarsi avanti staccando l’azzurro per 10-5. Non è bastata una grande rimonta dell’atleta siciliano per recuperare il gap. L’oro va ad Hong Kong, con il risultato finale di 15-11. Solo argento per Garozzo che aveva sperato nel bis di Rio 2016.

Argento per Garozzo nel fioretto, l’italiano perde 15-11 contro Ka Long Cheung. Nona medaglia per l’Italia

Garozzo porta a casa la nona medaglia, e quella che per lui è stata la seconda finale olimpica di specialità. Il mondo di internet in questi momenti sta manifestando tutto il suo affetto per il lavoro eccezionale che Garozzo ha svolto in questi anni di qualificazioni. e nelle fasi finali degli europei. Un utente, collega di studi dello schermidore, affida a Twitter uno dei ricordi più simpatici del passato dell’atleta.

ricordandomi di quando ho consolato daniele garozzo in un gruppo fb di studenti di medicina perché aveva dei problemi con anatomia patologica https://t.co/B93rMSrxLa — 🏳️‍⚧️ DDL ZAN SUBITO 🏳️‍🌈 (@autoportante_) July 26, 2021

Garozzo era arrivato a questa finale come defender della medaglia e bandiera italiana. Alice Volpi, fidanzata dell’argento di Tokyo, e tutto il resto della squadre femminile non sono riuscite a concorrere per le finali. Anche tra gli uomini non è andata meglio: Andrea Cassarà e Alessio Foconi sono usciti agli ottavi. Cassarà eliminato dall’egiziano Mohamed Hamza con il punteggio di 15-13, Foconi è stato battuto nettamente da Ka Long Cheung con il punteggio di 15-3, l’atleta di Hong Kong ha eliminato due degli atleti più forti in pedana e ha meritatamente portato a casa l’oro olimpico.