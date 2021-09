Chiara Appendino e gli insulti per l’appello a vaccinarsi con la foto dell’ecografia

E’ stata sommersa di offese Chiara Appendina, punita per un gesto di responsabilità che tanti a Torino ed in Italia apprezzano

Chiara Appendino è finita nello shitstorm dei social. “Lui è Andrea e, quando nascerà, avrà già gli anticorpi per il Covid-19. Li avrà perché al sesto mese di gravidanza ho scelto di vaccinarmi”, con queste parole comincia l’appello della sindaca di Torino. “Due dosi, nessun sintomo dopo la prima, mezza giornata di spossatezza dopo la seconda. Oggi siamo all’ottavo mese e stiamo benissimo. Perché ve lo scrivo? – continua la sindaca – Perché è notizia di ieri che una donna non vaccinata, dopo un parto prematuro causato dal Covid, purtroppo non ce l’ha fatta. E qualche giorno prima, invece, non ce l’ha fatta un bimbo di 24 settimane nato di solo 1kg”. E ancora, le rassicurazioni “Per chi si vaccina in dolce attesa non esistono controindicazioni diverse dal resto della popolazione, mentre, se si contrae il Covid, il rischio di partorire prematuramente è decisamente più alto”.

Lui è Andrea e, quando nascerà, avrà già gli anticorpi per il Covid-19. Li avrà perché al sesto mese di gravidanza ho scelto di vaccinarmi.

Perché ve lo scrivo?

Perché è notizia di ieri che una donna … (continua a leggere: https://t.co/iRKtvlS4UO ) pic.twitter.com/X8ESicuboy — Chiara Appendino (@c_appendino) September 12, 2021

Una presa di posizione coraggiosa in campagna elettorale, per lei che era stata eletta nelle fila di un partito tutt’altro che vaccinista. Non è però servito l’intervento della sindaca a convincere i no vax, anzi.

Lui è Andrea e, quando nascerà, avrà già gli anticorpi per il Covid-19. Li avrà perché al sesto mese di gravidanza ho scelto di vaccinarmi.

Perché ve lo scrivo?

Perché è notizia di ieri che una donna … (continua a leggere: https://t.co/iRKtvlS4UO ) pic.twitter.com/X8ESicuboy — Chiara Appendino (@c_appendino) September 12, 2021

Appendino aggredita sui social dopo aver invitato tutti a vaccinarsi con la foto di una sua ecografia. I commenti di odio

Il tenore dei commenti è tutto su questo genere. Tra i follower di Chiara Appendino all’ombra delle Mole si fa fatica a trovare qualcuno che non l’abbia offesa o condannata per la sua scelta. “Le sembra normale che in gravidanza si può prendere a mala pena la tachipirina e può essere somministrato un siero sperimentale?! Dove sono gli anni per costatare se al feto può causare danni?! Lei ha fatto la sua scelta ma non ha di sicuro le competenze di dire che è sicuro!”, “Che delusione che sei stata per me Chiara. Da te una propaganda così non me la sarei proprio aspettata. Hai deciso di vaccinarti in dolce attesa sono problemi tuoi. Ma hai letto bene prima di firmare al punto 4 del primo consenso cosa c’è scritto. Forse le istruzioni cambiano continuamente ma al punto 4 é sconsigliato per le donne incinta e nell’allattamento. Non penso che la sperimentazione abbia già avuto tanti risultati. Tempo al tempo ci vorranno anni poi cara Chiara ci dirai”.

E ancora “Ma vi risultano molte donne morte di covid in gravidanza… Al mio paese manco una e neanche nel circondatio… Ma dove volete arrivare con tabelle e dati inventati per far credere un pericolo inesistente…. È più pericoloso attraversare la strada…”.