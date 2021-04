“Noi stiamo con Roberto”: l’appello in difesa del ministro Speranza

L’idea è dello scrittore Maurizio De Giovanni che su Facebook ha pubblicato l’appello “Noi stiamo con Roberto” a sostegno del ministro Speranza. Sono bastate poche ore perché 130 personalità del mondo della cultura e dello spettacolo lo sottoscrivessero.

Maurizio De Giovanni ha presentato così la sua iniziativa, a difesa del ministro attaccato da Salvini, ma non solo, in un momento, come si legge “complicato per la vita del nostro Paese”

Ho la fortuna di conoscere personalmente Roberto Speranza. E ho avuto modo di verificarne in via diretta tre aspetti fondamentali per un Politico con la maiuscola: l’assoluta onestà, limpida e totale; la passione pura per il suo lavoro, con un’applicazione incondizionata, giorno e notte; l’indiscutibile capacità, derivante da una disponibilità all’ascolto che raramente mi è capitato di incontrare. Voterei per lui cento volte, e sarei onorato di essere da lui rappresentato.

Sono perciò rimasto indignato dall’attacco personale, prima che politico, dal quale è stato fatto segno in questi giorni. Hanno aspettato che la gente fosse stanca, che la disperazione fosse massima per cavalcare il disagio senza proporre mai una linea alternativa credibile e soprattutto realmente attuabile.

Ho perciò chiesto di stilare una dichiarazione, che raccogliesse il supporto di chi si sentiva di mettere la propria faccia e il proprio nome a sostegno di un uomo che ha lavorato per la nostra salute senza mai fermarsi, anche nostro malgrado.

E ho scoperto di essere in buona compagnia. Anzi, direi ottima.