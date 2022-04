L’anziano lanciato in un cassonetto dei rifiuti a Napoli per un video su TikTok | VIDEO

Il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli denuncia sui suoi social un’aggressione ai danni di un anziano a Napoli, lanciato in un cassonetto dei rifiuti per registrare un video su TikTok

“Ancora un video vergognoso, realizzato a quanto ci segnalano nel napoletano, postato su Tik Tok, la cui dinamica è fin troppo chiara: la vittima è presa in braccio di prepotenza e costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, tra le risate scroscianti dei protagonisti e degli astanti”: con un post pubblicato su Facebook il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borelli di Europa Verde denuncia così il filmato che gli è stato girato come segnalazione e lui stesso ha inoltrato a sua volta alle autorità. Un gruppo di ragazzi a Napoli solleva con la forza un anziano signore per gettarlo in un bidone dell’immondizia.

“L’uomo in evidente difficoltà – prosegue Borrelli – chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti. L’ ‘eroico’ gesto viene naturalmente esibito come un trofeo sui social. Vergogna, vergogna e ancora vergogna questa è la sola reazione a un simile vigliaccata”. Per Borrelli “si è raggiunta una tale sottocultura e un così grave imbarbarimento dei costumi che si fa fatica a pensare da dove cominciare per rimediare a un tale disastro sociale. I giovani che si divertono bullizzando un indifeso, l’uno contro tutti, ma che storia è?”.