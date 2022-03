La coppia di anziani ucraini che scaccia i soldati russi entrati nel giardino di casa | VIDEO

A Voznesensk, nella regione di Mikolaiv, tre soldati russi provano a entrare in un’abitazione privata, ma vengono respinti da una coppia di anziani, che li affronta in giardino

Alcuni soldati russi entrano nel giardino di una casa di Voznesensk, nella regione ucraina di Mikolaiv. Una coppia di anziani, i proprietari dell’abitazione gli si para davanti: ne nasce una discussione accesa che si risolve, alla fine, con quella che sembra una “vittoria” della coppia: i due soldati arretrano e il cancello viene chiuso.

Сьогодні ми вітаємо цю літню пару, яка протистояла трьом російським солдатам. #UkrainianHeroes pic.twitter.com/DV7RWO3fe0 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 11, 2022

La coppia di anziani ucraini che scaccia i soldati russi entrati nel giardino di casa

Il filmato è stato diffuso sui social dall’ambasciata dell’Ucraina nel Regno Unito, che ha commentato: “Oggi rendiamo omaggio a questa coppia di anziani, che ha resistito a tre soldati russi”. Disarmati, hanno affrontato gli “invasori” senza perdersi d’animo e hanno difeso con coraggio il proprio spazio. I soldati hanno cercato di intimidirli con le armi, ma non ci sono riusciti. In città, riporta Afp, la maggior parte degli imprenditori ha chiuso i battenti ed è fuggita dall’Ucraina. Per diversi giorni i russi hanno bombardato Mikolaiv, che si trova sulla strada per la strategica città portuale di Odessa a circa 130 chilometri lungo la costa del Mar Nero. Ma gli ucraini sono riusciti a respingere i russi alle loro porte, come afferma il governatore della regione Vitaly Kim: “La battaglia è vinta”. In una conferenza stampa avvenuta ieri davanti al municipio, il giovane politico ha rassicurato i presenti sul fatto che i russi sono stati respinti a 15-20 chilometri fuori città.