L’uomo morto per Covid dopo che il no vax italiano lo ha convinto a lasciare l’ospedale | VIDEO

Il video sta facendo il giro del mondo dopo il tragico epilogo. Il protagonista di questa assurda e macabra vicenda è un cittadino italiano, fervente no vax, che ha convinto un suo amico – affetto da Covid – ad abbandonare il suo posto in ospedale. Il tutto è avvenuto in Irlanda, dove Antonio Mureddu vive da tempo. La vittima di questa assurda pagina di cronaca anti-vaccinista si chiama Joe McCarron. Aveva 67enne e nella zona era molto conosciuto per il suo passato da dj. E siamo costretti a parlare al passato, perché dopo aver lasciato l’ospedale l’uomo è deceduto. Proprio per le complicazioni legate al Covid.

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021

Antonio Mureddu, il no vax italiano che ha convinto un paziente a lasciare il ricovero

Il video è stato girato (e condiviso) proprio dallo stesso Antonio Mureddu, l’italiano (originario della Sardegna) proprietario di ristorante nella contea di Galway. Le immagini risalgono allo scorso 14 settembre, quando il cospirazionista anti-vaccinista (e molto vicino agli ambienti dell’estrema destra) ha fatto il suo ingresso all’interno del Letterkenny University Hospital. Smartphone alla mano ha ripreso tutta la scena: prima entra nella camera del suo amico Joe McCarron, poi gli dice di vestirsi per lasciare l’ospedale:

“Qui ti uccideranno, mettiti i pantaloni e vieni via con me. Andiamo a casa. Sei al sicuro”.

Una mossa che è costata cara al 67enne. I medici provano a far ragionare il paziente che appariva già in condizioni abbastanza gravi, con un notevole affaticamento respiratorio. Ma le parole del personale dell’ospedale irlandese non hanno intaccato la fiducia nell’uomo nei confronti del no vax italiano: “Guardi che così mette a rischio la sua vita”. Una previsione nefasta che, poi, si è avverata qualche giorno dopo. Morto lontano da quell’ospedale che lo aveva preso in cura, mal consigliato da un italiano cospirazionista.