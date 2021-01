Antonio Di Bella cacciato in diretta tv dal sostenitore di Trump

Il giornalista Antonio Di Bella durante il collegamento con il Tg3 in cui documentava l’assalto a Capitol Hill è stato attaccato da un manifestante che gli ha intimato di andarsene al grido di “fake news”:

Di Bella a quel punto interrompe il collegamento spiegando: “Dobbiamo andare via prima che avvenga il peggio”.

Davanti al Campidoglio un minuto fa,Antonio Di Bella collegato in diretta con il Tg3 cacciato da un manifestante in mimetica e mascherina che gli dice “queste sono fake news, ve ne dovete andare, via, via, questa è casa nostra”.

— Marina Petrillo (@alaskaHQ) January 6, 2021