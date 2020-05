Antonella Viola: gli insulti dei fans di De Donno alla dottoressa che dice la verità sulla cura al plasma

L’immunologa Antonella Viola dell’IRP Padova ha fatto ieri a Piazzapulita un intervento sulla cura al plasma, spiegando che “c’è stato un gran discutere di questo approccio come di una terapia che possa salvarci tutti. Facciamo chiarezza: la terapia non sostituisce il vaccino, perché il plasma dei guariti può essere una cura ma non una prevenzione e non è una novità, la conosciamo da 100 anni ma non è poco costosa, non è gestibile con semplicità, ha effetti collaterali quindi non è qualcosa che le case farmaceutiche stanno nascondendo perché vogliono il vaccino”. E conclude: “Sicuramente comprendiamo meglio l’azione del virus all’interno del nostro corpo ad oggi, sappiamo che attacca tanti organi, i vasi sanguigni, i reni, il cervello, gli occhi, il cuore. Abbiamo una maggiore comprensione del virus all’interno del corpo. Ma da qui a dire che abbiamo nuove cure… ci sono tanti trial clinici che stanno testando farmaci e terapie”.

L’intervento della dottoressa non è piaciuto ai fans di De Donno, che hanno subito cominciato a gridare il complotto insistendo sulle “invidie” e sul “bisogno di protagonismo” (altrui, ovviamente).

La botta della censura di facebook che non lo era ha infatti mandato sotto shock un sacco di gente che ora non è più in grado di sostenere tesi bizzarre riguardo il complotto dei Poteri Forti. E allora se la prende con chi dice la verità. Perché in Italia la situazione è disperata, ma non seria.